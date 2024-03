Fedez nelle vesti di arbitro e conduttore. Nel cast Abatantuono, Angela Finocchiaro, Panariello e Rocco Tanica

Sono state annunciate le date d’uscita della quarta stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori‘, il comedy show di Prime Video in cui dieci comici si sfidano a rimanere seri per sei ore consecutive provando a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Le prime 4 puntate della nuova stagione del popolare show di Amazon usciranno il prossimo primo aprile, le ultime due usciranno l’8 aprile. Nelle vesti di arbitro e conduttore torna anche per questa stagione Fedez, affiancato affiancato dal co-host Frank Matano e da Lillo, entrambi grandi rivelazioni del programma.

Il cast

Ecco i comici che parteciperanno alla sfida: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica a cui si aggiunge Loris Fabiani, vincitore del recente successo di Prime Video LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Il trailer

Ecco il trailer di LOL 4.

