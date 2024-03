Così il rapper in un video su Youtube

Fedez torna sulla questione di ‘Muschio Selvaggio‘. “Prima di girare la puntata abbiamo registrato una piccola intro io e Mr. Marra in cui raccontiamo il futuro di questo podcast che purtroppo per ora si interrompe qui. Noi abbiamo girato per ora questa, più altre due puntate ma non gireremo più perché la situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo “, dice in un video su Youtube. “Abbiamo lavorato duramente insieme a tutti i ragazzi per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso, migliore ma è diventato insostenibile lavorare in questo modo”, sottolinea.

