La serata evento condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio vista da 1,9 milioni di spettatori

Ottimi ascolti per lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo, andato in onda martedì in seconda serata su Canale 5. La trasmissione condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio ha registrato una media di 1,9 milioni di spettatori e il 22% di share. Sul palco sono comparsi personaggi spesso ospiti del salotto televisivo del popolare conduttore, morto il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni, come Fiorello, Enrico Mentana, Mara Venier, Renzo Arbore, Christian De Sica, Carlo Verdone, Ricky Memphis, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Dario Vergassola.

