Il giornalista si è spento a 84 anni. Lunedì alle 15 i funerali alla Chiesa degli Artisti

Il mondo della cultura e dello spettacolo è in lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Il popolare giornalista e conduttore si è spento a 84 anni. Costanzo è stato uno dei volti più noti della tv italiana. Il suo programma più fortunato è stato il Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982 al 2009 sulle reti Mediaset e poi tornato sui canali del Biscione dal 2015. Un antesignano dei format del talk show che ha lanciato numerosi personaggi come Vittorio Sgarbi e Valerio Mastrandrea. Fu coautore della canzone di Mina “Se Telefonando”. Amico del giudice Giovanni Falcone, Costanzo si impegnò come uomo e giornalista nella lotta alla mafia. E nel 1993 scampo’ a un’attentato. Sabato in Campidoglio sarà aperta la camera ardente. Lunedì alle 15, i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata