La puntata di 'Che Tempo Che Fa' risulta il programma più visto nella storia del canale

Tre milioni di spettatori, pari al 14,2% della platea televisiva italiana, hanno seguito ieri sera le parole di Sua Santità Papa Francesco (dalle ore 20.56 alle ore 21.46) nell’esclusiva intervista di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’. Un grande evento televisivo che ha registrato un picco d’ascolto di 3 milioni e 400mila spettatori pari a uno share del 16,4% Con il 13% di share e 2 milioni e 650mila spettatori (2.644.000), la puntata di ieri sera di ‘Che Tempo Che Fa’ risulta il programma più visto nella storia di Nove, terza rete della serata. Con oltre 300.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato della serata.

Nove è 3° canale nazionale in prime time e in seconda serata rispettivamente con il 12,5% e il 9,1% di share sul pubblico totale e 4° canale nazionale nelle 24 ore con il 5% di share. L’intero portfolio Warner Bros. Discovery registra nel prime time e in seconda serata il 17,3% share, mentre realizza nelle 24 ore il 12,1% di share.“Che Tempo che fa” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, per Warner Bros. Discovery.

