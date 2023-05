La piattaforma di streaming comunica la nuova policy sulla condivisione degli account. Un utente extra costerà 4,99 euro al mese

Arriva ufficialmente la stretta di Netflix sulla condivisione delle credenziali degli account. In 100 Paesi, compresa l’Italia, non sarà più infatti possibile ricevere gratis la password da amici o parenti. “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi”. Lo scrive Netflix in una comunicazione sul proprio sito, annunciando che “a partire da oggi inizieremo a inviare questa email agli abbonati in Italia che condividono l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico”. “Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”, spiega la società.

Un nuovo utente costerà 4,99 euro al mese

Nel testo della mail che sarà diffusa dal team di Netflix si legge il seguente testo: “il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza. Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix: • Verifica quali dispositivi hanno effettuato l’accesso. Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password. Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità: • Trasferisci un profilo. Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento. • Acquista un utente extra. Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese”.

