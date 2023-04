Tantissimi i fan che raggiungono la capitale francese per farsi le foto in Place de l'Estrapade, dove vive il personaggio

Migliaia di turisti arrivano ogni giorno a Parigi. La Capitale francese è un’ambita meta internazionale per le immense bellezze che possiede e non solo. Grazie alla serie tv di Netflix ‘Emily in Paris’, molti visitatori e fan raggiungono Parigi anche per vedere e farsi le foto in Place de l’Estrapade, dove vive il personaggio immaginario di Emily Cooper, una ventenne americana interpretata dall’attrice Lily Collins. “Il numero di persone che arrivano qua è impressionante”, dice una donna che abita nel quartiere. “È diventata una zona ultra turistica, prima, invece, era una piazzetta ancora preservata dal turismo”, aggiunge. “Ho visitato Parigi attraverso la serie. Lo stile di vita e i cliché, in parte veri, in parte no, è bello”, racconta un visitatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata