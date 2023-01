Si è spenta a 64 anni lo scorso 28 gennaio, a dare l'annuncio l'amica Lori Jacobson

Lisa Loring, che ha recitato nella sitcom degli anni ’60 ‘La famiglia Addams’ interpretando ‘Mercoledì’, è morta a 64 anni. Lo riporta Deadline, citando l’amica dell’attrice Laurie Jacobson sui suoi social media. L’artista è morta il 28 gennaio. Ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall’ipertensione, ha detto un amico della Loring. Loring ha recitato nel primo adattamento cinematografico dell’iconica serie di cartoni animati di Charles Addams. Dal 1964 al 1966 furono pubblicati 64 episodi.

Il post dell’amica: stroncata da un ictus, la sua eredità è enorme

“È con grande tristezza che segnalo la morte della nostra amica, Lisa Loring. 4 giorni fa ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall’ipertensione”, si legge nel post dell’amica che specifica che l’attrice era tenuta in vita dai macchinari. “La sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarli e lei è deceduta ieri sera”, si legge ancora su Facebook. “È incastonata nell’arazzo che è la cultura pop e nei nostri cuori sempre come Wednesday Addams. Bella, gentile, una madre amorevole, l’eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme. E l’eredità per la sua famiglia e i suoi amici: una ricchezza di umorismo, affetto e amore giocherà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Accidenti, ragazza… sei stata molto divertente”, conclude il post.

