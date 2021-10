La Famiglia Addams 2

Arriva il sequel del film d’animazione con le voci di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Loredana Bertè

La famiglia più spaventosa e spassosa di tutti i tempi sta per tornare. “La Famiglia Addams 2” arriverà al cinema il 28 ottobre distribuito da Eagle Pictures e sarà presentato ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, tra gli “Eventi Speciali” il 16 ottobre.

“La Famiglia Addams 2” è il sequel del film d’animazione del 2019, che segna il ritorno sul grande schermo di tutti i personaggi, spaventosi ma anche estremamente buffi, della famiglia horror più famosa della tv e del cinema.

Le voci italiane sono ancora quelle di Virginia Raffaele (Morticia), Pino Insegno (Gomez), Eleonora Gaggero (Mercoledì), Luciano Spinelli (Pugsley) e Loredana Bertè (Nonna Addams), per la pellicola diretta da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

“La Famiglia Addams 2”: trama e trailer

Nel nuovo film Morticia e Gomez devono affrontare i turbamenti dei loro figli adolescenti, Mercoledì e Pugsley, che appaiono sempre più indifferenti alla famiglia e più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper con tutta la famiglia, tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia alla casa. Un viaggio nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure. Ma due sconosciuti minacciosi li seguono, e il viaggio diventerà così sempre più avventuroso e ricco di imprevisti.

