Sanremo 2026, tutti i big e le canzoni in gara

Sono 30 i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico Carlo Conti ha scelto artisti molto diversi tra loro sia per generi musicali sia per tipologie di pubblico a cui si rivolgono. Ci sono icone della musica italiana come Patty Pravo e J-Ax e giovanissimi molto popolari sui social come Samurai Jay, Nayt e Sayf, passando per cantanti affermati nel panorama musicale come Levante, Ermal Meta, Francesco Renga, Fedez e Tommaso Paradiso. La kermesse musicale, inoltre, domenica ha svelato i titoli dei brani in gara alimentando la curiosità di fan e appassionati.

Sanremo 2026: le scommesse dei bookmaker

Con l’annuncio delle canzoni in gara la ‘caccia’ al vincitore entra sempre più nel vivo. I bookmaker – come riporta Agipronews – non concordano sul nome del vincitore, ma vedono un duello tra Tommaso Paradiso e Fedez-Masini: l’ex frontman dei The Giornalisti è in pole a 4,50 su Planetwin365 con la canzone ‘I romantici’, stessa quota con cui la coppia – in gara l’anno scorso solo nella serata cover – comanda su William Hill portando in gara ‘Male necessario’. Chiude il podio virtuale Arisa, vincitrice all’Ariston nel 2014, a 8 con ‘Magica favola’. Tra gli outsider occhio a vecchie conoscenze sanremesi come Ermal Meta, offerto a 10 come Sayf, rapper italo-tunisino esordiente al Festival. Più staccati, a 16 Luché e Nayt, preceduti però in quota da Malika Ayane, a 15, come Dargen D’Amico.

Le canzoni in gara: Mara Sattei con ‘Le cose che non sai di me’

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con ‘Duemilaminuti’ Mara Sattei torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti della 76ª edizione con il brano ‘Le cose che non sai di me’. Il brano è un ulteriore tassello nella nuova fase del suo percorso artistico, iniziata con ‘giorni tristi’, un periodo in cui l’artista si concentra su temi intimi e personali, in cui il dolore e la fragilità non vengono raccontati come un punto di arrivo ma come passaggi necessari per la trasformazione, mantenendo sempre al centro l’urgenza espressiva e una narrazione essenziale e diretta.

Mara Sattei

Enrico Nigiotti: ‘Ogni volta che non so volare’

Per Enrico Nigiotti è la quarta partecipazione al festival di Sanremo. Il suo brano ‘Ogni volta che non so volare’, ha raccontato Nigiotti, è in realtà un “flusso di coscienza che attraversa la vita, il tempo che scivola via”. Una canzone che, un po’ come quella di Sattei, parla di quei momenti in cui si tocca il fondo ma che sono fondamentali per imparare a risalire.

Enrico Nigiotti

Michele Bravi: ‘Prima o poi’

S’intitola ‘Prima o poi‘ il brano che Michele Bravi presenterà sul palco dell’Ariston. “Uno uno sguardo dolce sugli inadeguati e le persone fuori posto. Rappresenta proprio quel momento in cui sotto la pioggia arrivi davanti al citofono di casa e non ricordi più quale sia quello giusto”, ha spiegato lo stesso autore.

Michele Bravi

Marco Masini e Fedez: ‘MALE NECESSARIO’

Marco Masini e Fedez partecipano al 76° festival di Sanremo con ‘MALE NECESSARIO’. Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di ‘Bella Stronza’ conquistò il terzo posto nella serata dei duetti. L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana.

Marco Masini e Fedez

Ermal Meta: ‘Stella stellina’

Ermal Meta parteciperà al Festival con ‘Stella stellina’, una canzone attuale che parla di speranza e resistenza, narrata dal punto di vista di uno sconosciuto su una bambina. Nel 2018, Ermal Meta ha vinto Sanremo con ‘Non mi avete fatto niente’, cantata con Fabrizio Moro.

Ermal Meta

Ditonellapiaga: ‘Che fastidio!’

Il titolo del brano di Ditonellapiaga (nome d’arte di Margherita Carducci) è ‘Che fastidio!’. Una canzone che promette di mescolare leggerezza e profondità con la consueta cifra stilistica dell’artista romana: l’ironia. Ditonellapiaga ha partecipato a Sanremo nel 2022 con ‘Chimica’, cantata in coppia con Donatella Rettore.

Ditonellapiaga

Fulminacci: ‘Stupida sfortuna’

A Sanremo 2026, Fulminacci canterà ‘Stupida sfortuna’. Un brano pop che unisce suoni sognanti a un testo profondo sul sentirsi smarriti e sul dover affrontare ostacoli e delusioni continue nella vita, con la voglia e il coraggio di rialzarsi sempre.

Fulminacci

Arisa: ‘Magica favola’

Arisa torna sul palco che l’ha consacrata (con ‘Sincerità’, 2009). Il suo brano, ‘Magica favola’, racconta “di una vita che si evolve, dove le cose cambiano, ma che a un certo punto ritrova la genuinità della bambina, l’innocenza infantile”.

Arisa

Luchè: ‘Labirinto’

Luchè, tra le figure più innovative e influenti della scena urban italiana, porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo ‘Labirinto’. Un passo che arriva in un momento di massima consacrazione per l’artista, reduce da un anno straordinario fatto di sold out, riconoscimenti e nuovi progetti che stanno ridefinendo i confini del rap italiano.

Luché

Tommaso Paradiso: ‘I romantici’

Tommaso Paradiso è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano ‘I romantici’, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, come riferito dal cantante stesso.

Tommaso Paradiso

Patty Pravo: ‘Opera’

Patty Pravo canterà ‘Opera’, una canzone che ha un significato profondo: “È un sogno che si chiama Opera, perché tutti noi siamo delle opere d’arte. E speriamo in un grande amore”, ha dichiarato l’artista, che Carlo Conti chiama affettuosamente ‘La Divina’.

Patty Pravo

Leo Gassmann: ‘Naturale’

Terza partecipazione per Leo Gassmann, che porterà in gara il brano ‘Naturale’, descritto come “un grido d’amore e un invito ad andare oltre le apparenze”.

Leo Gassmann

Malika Ayane: ‘Animali notturni’

Per Malika Ayane è la sesta partecipazione al festival di Sanremo. Il suo brano ‘Animali notturni’ è un omaggio a un mondo spesso invisibile. “Gli animali invisibili siamo tutti noi. La notte è una parte del giorno che si vede meno”, ha raccontato.

Malika Ayane

Sal da Vinci: ‘Per sempre sì’

Torna a Sanremo Sal Da Vinci, 17 anni dopo la sua prima volta. Il suo brano, ‘Per sempre sì’, “celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita: il sì che unisce due anime per sempre”. Sal Da Vinci è in realtà salito sul palco dell’Ariston a febbraio scorso, quando ha duettato con Stash dei The Kolors durante la serata delle cover, reinterpretando il suo successo ‘Rossetto e caffè’.

Sal Da Vinci (a destra Stash)

Serena Brancale: ‘Qui con me’

Serena Brancale porterà sul palco di Sanremo ‘Qui con me’. Un ritorno all’Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con ‘Anema e Core’ certificata platino, che ha conquistato pubblico e critica: un inno all’amore autentico che, dopo la sua presenza sanremese, ha continuato a scalare le classifiche.

Serena Brancale

LDA e AKA7EVEN: ‘Poesia clandestine’

LDA e AKA7EVEN, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara con il brano ‘Poesie clandestine’. Una canzone d’amore, ma di un amore ‘clandestino, vissuto intensamente ma in modo quasi segreto.

LDA e Aka7even

Elettra Lamborghini: ‘Voilà’

Seconda partecipazione in gara per Elettra Lamborghini, che l’anno scorso ha partecipato come co-conduttrice. Il suo brano ‘Voilà’ promette di essere una ventata di allegria.

Elettra Lamborghini

Levante: ‘Sei tu’

Con sei dischi di platino all’attivo, per Levante è “sempre un’emozione enorme” tornare al Festival. La sua canzone, ‘Sei tu’, racconta il desiderio di esprimere l’amore, un elenco infinito delle sensazioni fisiche e della potenza che l’amore fa provare.

Levante

Raf: ‘Ora e per sempre’

‘Ora e per sempre’ è il titolo del brano con cui si esibirà Raf. Un pezzo che definisce “molto autobiografico” e racconta “la storia di un amore nato alla fine degli anni ’80. Queste due persone, dopo decenni, stanno ancora insieme e si confrontano con un mondo che è completamente cambiato, un amore che passa attraverso gli anni”.

Raf

Tredici Pietro: ‘Uomo che cade’

Al suo debutto all’Ariston, il giovane Tredici Pietro, già disco di platino, porterà ‘Uomo che cade’. Il brano esplora un tema universale: “Per quel poco che ho capito nella vita, credo che tutto stia nel percorso, nella corsa e nella ricerca. Noi esseri umani abbiamo il brutto vizio di non accontentarci mai. La canzone parla di questo: del cadere e del rialzarsi”, ha raccontato l’artista.

Tredici Pietro

Sayf: ‘Tu mi piaci tanto’

Un titolo dolce, quello di Sayf, al suo debutto con ‘Tu mi piaci tanto’. Il cantante ha rivelato di dedicare questa canzone “alla società”. “Mi piace pensare che le canzoni siano come fotografie, e questa è una fotografia del mio stato d’animo e di quello che penso della società”, ha detto.

Sayf

J-Ax: ‘Italia Starter Pack’

J-Ax, per la prima volta da solista sul palco di Sanremo, canterà ‘Italia Starter Pack’. Il brano parla in modo ironico (e autoironico) dell’identità italiana contemporanea, usando simboli e contraddizioni per creare un ritratto della nostra società, tra stereotipi e realtà.

Samurai Jay: ‘Ossessione’

‘Ossessione’. Questo il titolo del brano di Samurai Jay, per la prima volta all’Ariston. “L’ossessione è quel motore che muove tutto: per la musica, per l’amore e per la vita”, ha detto il cantante.

Samurai Jay

Eddie Brock: ‘Avvoltoi’

Anche Eddie Brock è al suo debutto a Sanremo. La sua canzone, ‘Avvoltoi’, parla di un amore struggente.

Eddie Brock

Dargen D’Amico: ‘AI AI’

A Sanremo 2026 DARGEN D’AMICO canterà ‘AI AI’. L’artista torna a Sanremo a due anni di distanza dall’ultima volta, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella nel 2022 con ‘Dove Si Balla‘, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione Disco di Platino, e quella nel 2024 con ‘Onda Alta‘, ad oggi Disco di Platino.

Dargen D’Amico

NAYT: ‘PRIMA CHE’

NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, sarà per la prima volta in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘PRIMA CHE’. La canzone affronta il tema della distanza nell’era digitale.

Nayt

Bambole di Pezza: ‘Resta con me’

Debutto al Festival per le Bambole di Pezza, definite da Carlo Conti “il rock al femminile”. “Portiamo un po’ di girl power”, ha dichiarato la band. Il loro brano, ‘Resta con me’, parla del “coraggio di restare unite anche nei momenti di difficoltà.

Bambole di Pezza

Maria Antonietta & Colombre: ‘La felicità è basta’

Prima volta al Festival anche per la coppia formata da Maria Antonietta & Colombre. Presenteranno ‘La felicità e basta’, una canzone che, spiegano, “non è una canzone d’amore. La felicità non è una gara, non è un premio: è un diritto di tutti”.

Maria Antonietta & Colombre

Chiello: ‘Ti penso sempre’

La canzone in gara di Chiello, ‘Ti penso sempre’, parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa. Per il cantante è la sua prima volta a Sanremo. ‘Quanto ti vorrei’ (2021) è uno dei suoi brani più famosi.

Chiello

Francesco Renga: ‘Il meglio di me’

Francesco Renga porterà sul palco di Sanremo ‘Il meglio di me’. Il 57enne bresciano, che vinse nel 2005 con ‘Angelo’, ha rivelato che per lui questo brano è “importante”. E’ un messaggio su come affrontare le paure e le fragilità senza doverle proiettare sugli altri.