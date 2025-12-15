Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara

Carlo Conti ha svelato i titoli delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico li ha annunciati domenica sera in occasione della finale di Sarà Sanremo, su Rai1, dedicata alla categoria Nuove Proposte.
- Raf, Ora e per sempre
- Tredici Pietro, Uomo che cade
- Tommaso Paradiso, I romantici
- Patty Pravo, Opera
- Fulminacci, Stupida sfortuna
- Luché, Labirinto
- Arisa, Magica favola
- Serena Brancale, Qui con me
- Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
- LDA e Aka7even, Poesie clandestine
- Malika Ayane, Animali notturni
- Mara Sattei, Le cose non sai di me
- Sayf, Tu mi piaci tanto
- J-Ax, Italia Starter Pack
- Fedez e Marco Masini, Male necessario
- Levante, Sei tu
- Samurai Jay, Ossessione
- Ermal Meta, Stella stellina
- Elettra Lamborghini, Voilà
- Eddie Brock, Avvoltoi
- Dargen D’Amico, AI AI
- Nayt, Prima che
- Bambole di Pezza, Resta con me
- Leo Gassmann, Naturale
- Sal Da Vinci, Per sempre sì
- Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
- Michele Bravi, Prima o poi
- Ditonellapiaga, Che fastidio!
- Chiello, Ti penso sempre
- Francesco Renga, Il meglio di me
Ecco quali sono gli artisti in gara nella categoria Nuove Proposte:
- Angelica Bove, Mattone
- Nicolò Filippucci, Laguna
- Blind, El Ma, Soniko, Nei miei DM
- Mazzariello, Manifestazione d’amore