Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara

Carlo Conti li ha annunciati in occasione della finale di Sarà Sanremo

Carlo Conti ha svelato i titoli delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico li ha annunciati domenica sera in occasione della finale di Sarà Sanremo, su Rai1, dedicata alla categoria Nuove Proposte.

Raf , Ora e per sempre

Tredici Pietro , Uomo che cade

Tommaso Paradiso , I romantici

Patty Pravo , Opera

Fulminacci , Stupida sfortuna

Luché , Labirinto

Arisa , Magica favola

Serena Brancale , Qui con me

Enrico Nigiotti , Ogni volta che non so volare

LDA e Aka7even , Poesie clandestine

Malika Ayane , Animali notturni

Mara Sattei , Le cose non sai di me

Sayf , Tu mi piaci tanto

J-Ax , Italia Starter Pack

Fedez e Marco Masini , Male necessario

Levante , Sei tu

Samurai Jay , Ossessione

Ermal Meta , Stella stellina

Elettra Lamborghini , Voilà

Eddie Brock , Avvoltoi

Dargen D'Amico , AI AI

Nayt , Prima che

Bambole di Pezza , Resta con me

Leo Gassmann , Naturale

Sal Da Vinci , Per sempre sì

Maria Antonietta & Colombre , La felicità e basta

Michele Bravi , Prima o poi

Ditonellapiaga , Che fastidio!

Chiello , Ti penso sempre

Francesco Renga, Il meglio di me

Ecco quali sono gli artisti in gara nella categoria Nuove Proposte: