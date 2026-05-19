Egitto, un uomo apre il fuoco e uccide otto persone: le immagini dopo la sparatoria

Un uomo ha aperto il fuoco per strada ad Assiut, nel Sud dell’Egitto, uccidendo otto persone e ferendone altre cinque. L’assalitore è stato poi neutralizzato dalla polizia. I motivi dell’aggressione non sono stati immediatamente chiari, ma il ministero dell’Interno ha dichiarato che il presunto responsabile soffriva di disturbi mentali ed era stato curato in un ospedale psichiatrico al Cairo. Le immagini, diffuse dal sito egiziano Cairo24.com, mostrano le forze di sicurezza e le ambulanze fuori dall’ospedale universitario di Assiut.