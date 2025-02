Il rapper chiude emozionato l'esibizione con una frase che in un certo senso ribalta il senso della canzone

Fedez e Marco Masini non deludono nella serata dei duetti e delle cover a Sanremo 2025, la quarta del Festival. La loro versione di ‘Bella Stronza’ convince la platea dell’Ariston e non solo e il rapper chiude la canzone facendo una sorta di mea culpa: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”, dice visibilmente commosso prima di ricevere gli applausi del pubblico.

Nel duetto col cantautore toscano Fedez ha ‘pulito’ il testo dei passaggi più discussi del brano originale, con alcuni riferimenti alla donna offensivi e sessisti, che avrebbero potuto generare polemiche. Il rap di Fedez si alternato al noto ritornello di Masini, uno dei suoi cavalli di battaglia. “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”, conclude Fedez, in una sorta di ‘Mea culpa’. Poi ha abbracciato il collega prima di tornare dietro le quinte.

