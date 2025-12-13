Sanremo, Carlo Conti: “Festival 2027? Io sempre a disposizione della Rai”

“Se la Rai mi ha chiesto di rimanere anche per le edizioni successive? L’azienda mi dimostra fiducia e stima tutti i giorni ed è pronta a qualsiasi mia decisione. Credo, mi pare di capirlo anche dall’affetto che ogni giorno mi dimostra tutta l’azienda. Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto“. Lo ha detto Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, in programma domani in prima serata su Rai1. “Come reagisco a indiscrezioni su ritorno di Amadeus dal 2027? Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l’altro giorno c’è stata una indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo scudetto ora ditemi voiàeppur l’ho sentita anche io!”, conclude Conti.

“Musica italiana in salute, grande varietà al Festival 2026”

“Quest anno credo che, per quanto riguarda giovani e big ci sia molta varietà. Dal rock, al rap, al pop classico, al latino e ai i classici tormentoni. E’ una varietà forse maggiore anche rispetto allo scorso anno“. Lo ha detto Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, in programma domani in prima serata su Rai1. “C’è un fermento straordinario nella musica italiana, da parte dei cantanti e dei produttori, soprattuto. Grande voglia di proporre cose nuove. La musica italiana è in estrema salute: ad esempio le hit parade di dieci o dodici anni fa vedevano solo due o tre brani italiani su dieci, gli altri erano stranieri; nella hit parade di oggi sono quasi tutti i taliani e molti sono del Festival”, conclude.

Di Liberatore: “Il Festival è della Rai, è in buona salute”

“Sono state un primavera ed estate calde per via del bando. Sono state scritte molte cose ma oggi siamo qui a testimonianza che la Rai c’è stata, c’è, e ci sarà nei prossimi anni. Il Festival è della Rai, come è giusto che sia. E si costruisce intorno al Comune, alle case discografiche, ai partner commerciali e istituzionali e, soprattutto, insieme al pubblico”. Lo ha detto Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, in programma domani in prima serata su Rai 1. “E’ un Festival che ha mostrato subito la sua buona salute con ‘Sanremo Giovani’ che ha registrato una media del 5,2% di share con cui ha migliorato il risultato rispetto a scorso anno”, ha aggiunto. E conclude: “Ringrazio Carlo Conti per il cast dei Big, un cast equilibrato. Sarà un Festival contemporaneo e ricco di ingredienti”.