Tanti i commenti dei vip sotto il post, da Cesare Cremonini a Mara Venier e Alessandra Amoroso

Gianni Morandi posta una foto su Instagram che lo ritrae con una vistosa benda sull’occhio destro. Fan in apprensione, ma il cantante rassicura tutti con la sua solita ironia e scherza: “Ho fatto a pugni…“. In realtà, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Morandi si sarebbe sottoposto a un piccolo intervento chirurgico all’occhio. Tanti i commenti anche dei vip sotto il post, come quello di Cesare Cremonini, che gli chiede “Sa fet Gianni?” (Cosa fai, Gianni?, in bolognese ndr). Mentre Mara Venier e Alessandra Amoroso commentano con un cuoricino.

Stasera in prima serata su Rai1 con ‘Evviva!’

Morandi, intanto, sarà protagonista questa sera, venerdì 26 aprile, in prima serata su Rai1, con ‘Evviva!’, speciale televisivo in occasione dei 70 anni della Rai: un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”, da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare i nuovi format come “Carramba” (varietà che aveva per protagonista la gente comune), gli “One man show” (da Panariello a Fiorello), i talent.

