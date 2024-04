Il video postato su TikTok diventa virale

Doppio festeggiamento per una giovane studentessa, nel giorno della laurea a Bologna. Mentre posava in piazza per la foto con la tradizionale corona di alloro sulla testa e un mazzo di fiori in mano, le si sono affiancati nientemeno che Gianni Morandi e Cesare Cremonini. I due cantanti bolognesi si sono messi ai lati della studentessa, posando insieme a lei. Il video, pubblicato dalla giovane su TikTok, è diventato presto virale in rete.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata