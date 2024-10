Da sinistra a destra Steve Harris, Dave Murray e Paul Di'Anno, in una foto del 1981

Guidò la storica band metal per i primi due album

Paul Di’Anno, storico primo cantante degli Iron Maiden, è morto all’età di 66 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in un comunicato. Paul Andrews, questo il suo vero nome, è deceduto nella sua casa di Salisbury, Wiltshire, in Inghilterra. Era malato da tempo e da anni era costretto in sedia a rotelle. Ha guidato la storica band metal per i primi due album, ‘Iron Maiden’ del 1980 e ‘Killers’ del 1981, prima di essere sostituito dall’attuale cantante Bruce Dickinson. “A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno”, si legge nel comunicato. “Paul è morto nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”, scrivono i familiari come riportato dal Daily Mail.

La sua vita e carriera

Nato a Chingford, East London, il 17 maggio 1958, Paul Andrews si è fatto conoscere per la prima volta come cantante solista della band heavy metal inglese Iron Maiden, tra il 1978 e il 1981. Da quando ha lasciato gli Iron Maiden, Paul Di’Anno ha avuto una lunga e movimentata carriera discografica con i ‘Battlezone’ e i ‘Killers’, oltre a numerose uscite da solista e apparizioni come ospite. “Nonostante negli ultimi anni sia stato afflitto da gravi problemi di salute che lo hanno costretto a esibirsi su una sedia a rotelle, Paul ha continuato a intrattenere i suoi fan in tutto il mondo, collezionando oltre 100 spettacoli dal 2023″, ricordano i familiari. Il suo primo album retrospettivo della carriera, ‘The Book of the Beast’, è uscito a settembre 2024 e presenta i momenti salienti delle sue registrazioni da quando ha lasciato gli Iron Maiden. “Conquest Music è orgogliosa di aver avuto Paul Di’Anno nella nostra famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria“. Di’Anno lasciò la band nel 1981 a causa di una dipendenza da cocaina. “Non era solo che sniffavo un po’ di cocaina, lo facevo senza sosta 24 ore al giorno, tutti i giorni”, ha raccontato in una intervista.

