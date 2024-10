Il cantante 31enne è deceduto il 16 ottobre scorso dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires

Tracce di cocaina sono state trovate nel corpo di Liam Payne, secondo un primo rapporto tossicologico eseguito sull’ex cantante degli One Direction, morto la settimana scorsa a soli 31 anni, dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires.

Lo ha riferito un funzionario argentino che ha voluto rimanere anonimo: i risultati definitivi infatti non saranno resi pubblici prima di qualche settimana. La stessa fonte, citata da Ap, ha comunque sottolineato che queste prime analisi non forniscono dati completi sulle sostanze che circolavano nel corpo del musicista al momento della sua morte, il 16 ottobre scorso. Sempre secondo lo stesso rapporto, pubblicato da diversi media argentini, le lesioni che hanno causato il decesso di Payne sono compatibili con la caduta dal terzo piano dell’hotel.

Sulla morte di Payne è stata aperta un’inchiesta

Sulla morte improvvisa di Payne è stata aperta un’inchiesta: gli investigatori argentini hanno escluso il coinvolgimento di altre persone. Nella stanza dell’ex membro della celebre band inglese sono state trovate sostanze stupefacenti, farmaci e alcolici sparsi, oggetti e mobili rotti. Secondo le prime ipotesi investigative Payne potrebbe essere precipitato dal balcone della sua stanza d’albergo in uno stato di “semi o totale incoscienza”.

Poco prima della morte di Payne, il direttore dell’hotel aveva chiamato il 911 per segnalare un ospite che si comportava in modo aggressivo, sotto l’effetto di droghe e alcol. Gli investigatori stanno anche cercando di capire chi abbia venduto a Payne le droghe che ha assunto all’Hotel CasaSur di Palermo, un quartiere chic della capitale argentina. Il padre del cantante, Geoff Payne, lunedì era ancora a Buenos Aires per incontrare i procuratori e altri funzionari locali nel tentativo di organizzare il rimpatrio della salma.

