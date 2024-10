Giurati divertiti: "Nessuno di noi vuole fare la tv del chi urla più forte"

“E’ difficile, ma lo sapevo. Io ce la metto tutta, con i limiti del caso essendo una prima volta. Ho sempre seguito X Factor e il fatto di conoscere bene la trasmissione aiuta”. Con queste parole la conduttrice Giorgia ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei Live di X Factor 2024 al Teatro RePower di Milano dove dal 24 ottobre andranno in onda su Sky e in streaming su Now le fasi più attese della trasmissione. Ospite della prima puntata sarà Ghali, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. Leitmotiv di questa edizione, premiata dai migliori dati di ascolto delle ultime stagioni, è sicuramente l’ottimo rapporto che si è creato tra i giudici senza più le polemiche, le liti e i battibecchi della scorsa stagione (con la clamorosa esclusione di Morgan). “Sto vivendo tranquillamente questa esperienza, sono a mio agio”, ha dichiarato Achille Lauro. “E’ importante preservare l’armonia che si è creata al tavolo, credo sia il successo di questa edizione. I ragazzi della mia squadra rappresentano tutto quello che cercavo”, ha aggiunto Jake La Furia. “In questa edizione è la prima volta che mi diverto. Nessuno di noi vuole fare la tv del chi urla più forte”, ha confermato Manuel Agnelli, veterano della trasmissione. “Non mi aspettavo una esperienza così, mi sento di doverla condividere con i miei compagni di viaggio e con Giorgia, con cui abbiamo instaurato un rapporto speciale”, ha detto invece Paola Iezzi. Per quanto riguarda le squadre: Achille Lauro presenta I Patagarri, quartetto swing di Milano; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona; Les Votives, giovane rock band composta da tre ragazzi milanesi, che si è aggiudicata anche l’X Pass dello stesso giudice in occasione delle Audizioni.

“I ragazzi della mia squadra sono bravi, sono arrivati qui dopo una dura selezione e mi fido di loro. In loro c’è un po’ tutto quello che mi piace – ha detto Achille Lauro – dal cantautorato, allo swing al punk rock. Tutti hanno esperienza di strada e visto che riescono a coinvolgere la gente così non vedo quale problemi potranno avere qui”.

Jake La Furia presenta invece Francamente, 29enne torinese; The Foolz, quintetto rock veronese di 20enni; Elmira Marinova, una cantante bulgara di 17 anni). “E’ importante preservare l’armonia che si è creata al tavolo, credo sia il successo di questa edizione. I ragazzi della mia squadra rappresentano tutto quello che cercavo”, ha detto il rapper milanese dal palco. Il veterano di X Factor Manuel Agnelli presenta invece Danielle, nome d’arte di Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro; I Punkcake, band punk composta da cinque 20enni della provincia d’Arezzo; Mimì Caruso, 17enne della provincia di Monza a cui lo stesso giudice aveva dato l’X Pass alle Audizioni.

“Loro non c’entrano nulla l’uno con l’altro, ma la cosa bella è che si fidano di me. In passato ho lavorato con talenti anche grandi, che non si sono fidati di me ed è andata male”, ha dichiarato Manuel Agnelli. Infine Paola Iezzi presenta Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003; Laura Fethau, cantautrice di Pordenone di 23 anni, che aveva conquistato la sua mentore alle Audizioni, ottenendo il suo X Pass; Dimensione Brama, gruppo di sette ragazzi under 30 romani. “Sto provando le stesse emozioni di quanto ho fatto Sanremo la prima volta. Spero di riuscire a trasmettere questo entusiasmo, l’energia, ma anche la calma ai ragazzi della mia squadra. Vorrei infondere loro tranquillità, a essere sobri nel loro interno perché le luci possono essere accecanti. Questo percorso va vissuto step by step”, ha detto la cantante.Al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta, anche Giorgia ha dimostrato empatia con i concorrenti.

“C’è Fiorello che è un amore, mi incoraggia sempre. Non lo so come sarà ma diciamo che mi poggerò molto sul lato istintivo ed umano. Siamo una squadra e questo mi aiuta moltissimo. E’ una esperienza molto bella, una energia meravigliosa che arriva dai ragazzi ed è giusto che noi lavoriamo anche per loro”, ha dichiarato. “L’aver ritrovato il rapporto con il pubblico di X Factor è merito di Giorgia e di questa giuria. Gli stessi ragazzi hanno trovato in loro una persona di cui fidarsi e da cui imparare per crescere. Ci stiamo divertendo tutti molto”, ha detto Antonella D’Errico, vice presidente esecutivo contenuti Sky. “Siamo top trend sui social, ma con un livello di discussione alto e non trash. E questa è una cosa molto bella, perché la qualità di un programma si vede dalla qualità delle discussioni che genera”, ha aggiunto. “Credo sia una delle edizioni più belle mai fatte di X Factor”, ha detto ancora D’Errico. Il tutto in attesa del gran finale del 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, la prima volta in esterna e all’aperto del talent di Sky. “Sarà una occasione bellissima per Napoli, una città che ha grande amore e passione per la musica. Vi aspettiamo tutti, sarà una grande festa della musica”, ha concluso il sindaco Gaetano Manfredi in un videomessaggio.

In più, per entrare ancor di più nel clima della gara, nei negozi Sky di tutta Italia sono disponibili alcuni dei prodotti cult dello show. Dalle t-shirt ufficiali usate dalla produzione ai manifesti con le frasi più leggendarie dei giudici, fino all’oggetto più rappresentativo dello show, la tazza che i giudici usano sul loro tavolo: ora è possibile portare un pezzo di X Factor a casa, per vivere in maniera ancor più immersiva l’adrenalina della gara musicale. I prodotti sono fisicamente disponibili nei principali flagship store di tutta Italia. Alla pagina Trova Sky è disponibile l’elenco completo dei negozi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata