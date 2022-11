L'artista durante la presentazione: "Credo che ciò che Franco ci ha lasciato sia un bene prezioso che va innaffiato, alimentato, tenuto sempre vivo"

Alice torna con un album che fa rivivere Franco Battiato attraverso 16 suoi grandi successi, e lo fa con la giusta delicatezza e la sua voce che per tanti anni ha accompagnato quella del cantautore scomparso lo scorso anno. È l’album ‘Eri con me’, che esce oggi e che racchiude tante perle. “Queste 16 canzoni – racconta Alice nel corso della presentazione milanese – fanno parte di un percorso iniziato molto tempo fa, quando è iniziata la collaborazione con Franco Battiato. È da allora che sento il piacere di cantare le sue canzoni, naturalmente non tutte, perché è un repertorio vasto, e anche in relazione alle mie possibilità canore. Per questo programma, che è prima nato live nel 2020, il mio desiderio era di essere strumenti di ciò che Franco ha trasmesso musicalmente e di ciò che lui stesso ha veicolato. Credo che ciò che Franco ci ha lasciato sia un bene prezioso che va innaffiato, alimentato, tenuto sempre vivo”.

E Alice lo fa attraverso capolavori come ‘Eri con me’, che dà il titolo al disco, ‘La Cura’, ‘E ti vengo a cercare’ e tante altre pietre miliari della carriera di Battiato, da ‘Prospettiva Nevski’ a ‘Povera patria’, da ‘L’addio’ alla struggente ‘Torneremo ancora’. Nella sua musica, sottolinea Alice, “lui ha messo tutto se stesso e quello in cui credeva: è quello che era, la sua cultura, il suo grande talento, è unico. Queste canzoni sono state scelte con un senso di aderenza totale a quello di cui mi stavo accingendo di essere strumento. Con Carlo Guaitoli (pianista e direttore d’orchestra del tour di Alice e collaboratore di Battiato per oltre 20 anni, ndr) lo abbiamo fatto in una maniera precisa, affinando man mano, e per me è stato un modo di conoscere ancora meglio Franco di quanto già non lo conoscessi. Mi ha dato modo di cogliere sfumature e aspetti che prima non avevo colto”.

Un disco che uscirà solo in formato fisico, in cd e doppio vinile, che è un vero regalo per gli appassionati: “La prima cosa importante è la copertina, che con il titolo esprime il senso di tutto. Ringrazio Francesco Messina che ha scattato la foto a tradimento”, spiega Alice parlando della cover del disco. Ed entrando nel dettaglio del suo lavoro, aggiunge: “A me interessa ciò che Franco ha trasmesso, e di cui l’umanità ha bisogno, perché siamo schiacciati da un mondo che alimenta la violenza, l’arroganza, dimenticandosi dell’altro. L’essere umano, a parte i progressi a livello scientifico e tecnologico straordinari, su altri piani è ancora indietro. E quello che Franco ha portato costantemente è proprio la qualità e l’esperienza rispetto a quello che più contava per lui, che prima o poi l’evoluzione dovrà essere anche spirituale, non solo materiale”.

Un concetto ripreso in ‘Povera patria’: “La speranza – sottolinea l’artista – va alimentata con un desiderio individuale e poi collettivo di cambiamento. Se questo non c’è, anche nei politici che di volta in volta si alternano, non solo in Italia, non ci sarà il cambiamento che tutti auspichiamo”. Un cambiamento che può partire dall’amore: “L’amore di cui parla Franco nella Cura e il più elevato che un essere umano può provare. L’amore può essere legato al piano orizzontale e al piano verticale, e questo è quello con la A maiuscola. Franco nel corso di tutta la sua vita ha trasmesso amore, soprattutto a livello più elevato, e senza mai citare la parola amore se non in rari casi”.

Parlando di sé, Alice spiega: “Mi sono resa conto dei 50 anni di carriera quando ho ritirato il premio Tenco, quest’anno. Sono molto stupita di quanto la vita mi abbia concesso, non avrei mai immaginato di poter essere presente discograficamente così a lungo. È stato faticoso, ma ho avuto aiutanti straordinari. Le collaborazioni sono state fondamentali, da sola non sarei andata da nessuna parte”. E conclude: “Se non avessi incontrato Franco probabilmente avrei smesso di cantare, lo avevo già fatto due volte. Non ho mai avuto paura delle decisioni drastiche”.

