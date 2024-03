Aveva 102 anni: la notizia è stata confermata dall'agente, Lori Sale

È morta Iris Apfel, esperta di tessuti, designer di interni e celebrità della moda statunitense nota per il suo stile eccentrico. Aveva 102 anni. La notizia è stata confermata dall’agente, Lori Sale, che ha definito Apfel “straordinaria”.

Apfel era famosa per i suoi abiti irriverenti e appariscenti, che mescolavano alta moda e bigiotteria oversize. Un suo look classico prevedeva, ad esempio, l’abbinamento di un boa di piume con fili di perline grosse, bracciali e una giacca decorata con perline dei nativi americani. Con i suoi grandi occhiali rotondi con montatura nera, il rossetto rosso acceso e i capelli corti e bianchi, si distingueva in ogni sfilata di moda a cui partecipava. Apfel era anche una star dei social media e contava quasi 3 milioni di follower su Instagram.

