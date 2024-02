Era la figlia di Costantino Bulgari, il primo figlio di Sotirios Bulgari, noto per aver dato vita a Roma nel 1984 la storica maison di via Condotti

Addio a Marina Bulgari. E’ morta a 93 anni la figlia di Costantino Bulgari, il primo figlio di Sotirios Bulgari, noto per aver dato vita a Roma nel 1984 la storica maison di via Condotti. La scomparsa di Marina Bulgari è avvenuta nella notte del 14 febbraio e i funerali si sono svolti oggi pomeriggio a Roma alla Basilica di San Croce in Gerusalemme. Marina Bulgari, dopo avere lavorato nella azienda di famiglia, varò poi il marchio di gioielleria Marina B.Dopo avere svolto la sua attività nell’impresa di famiglia, alla fine degli anni’70, aprì il suo atelier a Ginevra, creando il marchio Marina B.

Il suo è stato un segno stilistico connotato dalla geometria e dal colore. Nel 1987 Marina Bulgari introdusse il giunto cardanico per legare fra loro sferette di pietre colorate. Il suo stile puntava si effetti architettonici e nasceva dalla curiosità per le tecniche costruttive. Nel 1998 nacque la collana Spring, composta da un susseguirsi di molle. Alla fine degli anni ’90 risalgono le linee di orologeria femminile.

