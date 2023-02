Il designer si è spento a 88 anni a Portsall, in Francia

Lo stilista spagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto come Paco Rabanne, è morto oggi a 88 anni. Lo ha riferito il gruppo spagnolo Puig, proprietario del marchio, sul suo sito.

“La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate”, ha scritto l’azienda.

Lo stilista, nato a Pasajes, nei Paesi Baschi il 18 febbraio 1934, è morto a Portsall, in Francia, secondo quanto riferisce El Paìs che precisa che le cause della morte non sono state al momento rese note.

