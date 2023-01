Foto da Instagram

L'annuncio su Instagram della maison: "Lieti di dare questa notizia"

Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo di Gucci. A dare l’annuncio è la stessa maison con un lungo post su Instagram. “Gucci e Kering sono lieti di annunciare che Sabato De Sarno assumerà il ruolo di direttore creativo della maison”, si legge. Nel suo nuovo ruolo, De Sarno guiderà il Design studio della maison riportando a Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, “con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa della maison attraverso le collezioni donna, uomo, pelletteria, accessori e lifestyle”.

“Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci come nuovo direttore creativo della maison, uno dei ruoli più influenti nell’industria del lusso – ha commentato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci -. Dopo aver lavorato con alcune delle più rinomate case di moda di lusso italiane, porta con sé una vasta e rilevante esperienza. Sono certo che attraverso la profonda comprensione e l’apprezzamento di Sabato per l’eredità unica di Gucci, guiderà i nostri team creativi con una visione distintiva che contribuirà a scrivere questo entusiasmante capitolo successivo, rafforzando l’autorità della moda della maison e capitalizzando al contempo il suo ricco patrimonio”. Per François-Henri Pinault, presidente e ceo di Kering, “Centodue anni dopo che Guccio Gucci ha aperto il suo primo negozio a Firenze, Gucci rimane una delle case di lusso più iconiche, importanti e influenti al mondo. Con Sabato De Sarno al timone creativo, siamo fiduciosi che la maison continuerà sia a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili, sia a portare una prospettiva singolare e contemporanea al lusso moderno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata