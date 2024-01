Il sindaco Gualtieri: "Suo film necessario, importante per capire chi eravamo"

“Sono molto onorata di ricevere questo riconoscimento perché sono romana, sono felice di aver raccontato la mia città e ringrazio gli abitanti di Testaccio. Condivido questo premio con la mia famiglia. Se ho combinato qualcosa di buono lo devo alla cura, agli stimoli con cui mi hanno cresciuto. Mio padre non c’è, ma dal cielo se la starà ridendo”. Così Paola Cortellesi intervenendo alla cerimonia di consegna della Lupa Capitolina al Campidoglio. La regista di ‘C’è ancora domani’ è stata premiata dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

Gualtieri: “Grazie a Cortellesi, suo film necessario”

“Con questo film Paola Cortellesi ha compiuto un’azione importantissima e necessaria. Era necessario che facesse questo film. Ha avuto una grandissima capacità di capire le cose profonde. La ringrazio per tutta la sua carriera e per il tutto suo amore per la città e per quello che ha saputo dare con questo film. Siamo cambiati in meglio grazie alla democrazia e al voto delle donne. Questo film è importante per capire come eravamo. Il voto delle donne non era mai stato raccontato da nessuno”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della cerimonia.

Gualtieri: “Cortellesi ci ha aiutato a capire chi siamo”

Gualtieri ha poi aggiunto che rispetto ai tempi del film “alcune cose però purtroppo sono rimaste. Abbiamo il dramma dei femminicidi. Ringrazio Paola Cortellesi per aver aiutato, con questo film, a capire chi siamo”. Il sindaco della Capitale ha poi evidenziato come assegnare la Lupa Capitolina a Paola Cortellesi significhi rinnovare il legame profondo con la città “non solo dal punto di vista della produzione cinematografica”.

La Cortellesi, secondo Gualtieri, ” ha saputo raccontare la nostra città. Noi siamo felicissimi di poter assegnare questa lupa nel momento in cui il capolavoro che ha realizzato sta riscuotendo un grande successo di pubblico“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata