Il film di Paola Cortellesi regna sulla top ten delle sale italiane. Superata 'Barbie'

‘C’è ancora domani’ conquista il primato tra gli incassi dell’anno solare 2023. Il film di Paola Cortellesi ha raggiunto 32.249.958 di euro superando ‘Barbie‘ (32.122.053 euro) nonostante sia nelle sale da meno tempo (26 ottobre contro il 20 luglio di ‘Barbie’). Finora in questi due mesi ‘C’è ancora domani’ è stato visto da 4.745.834 spettatori contro i 4.390.410 di Barbie. Terzo posto per ‘Oppenheimer’ (27.990.097 di euro). Il film che vanta il maggior bottino d’incasso nell’anno solare è ‘Avatar la via dell’acqua’ ma va detto che è uscito addirittura il 14 dicembre 2022 (44.798.349 di euro il totale incasso e 5.058.147 le presenze).

