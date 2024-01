Così il sindaco di Roma a margine della consegna della Lupa Capitolina all'attrice

“È stato bellissimo ed emozionante, davvero una grande gioia poter incontrare Paola Cortellesi e poter esprimerle tutta la gratitudine, riconoscenza e ammirazione mia personale, di Roma Capitale e di tutti i romani per il suo amore per Roma e di come sa raccontare la nostra città e per le straordinarie emozioni che ci ha regalato con il suo ultimo film che è davvero un fenomeno nazionale e che penso sarà anche internazionale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della consegna della Lupa Capitolina a Paola Cortellesi.

Il primo cittadino della Capitale ha poi sottolineato “capacità unica di raccontare la nostra storia ma anche di parlare al nostro presente e di mettere al centro le donne, le sopraffazioni che hanno vissuto nella nostra società, nella loro capacità di riscatto, tante cose sono cambiate e tante cose non sono ancora cambiate abbastanza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata