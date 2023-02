Si tratta del secondo svedese a presiedere la giuria a 50 anni da Ingrid Bergman

Sarà il regista svedese Ruben Ostlund il presidente della Giuria del 76esimo Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio. Lo ha annunciato lo stesso Festival. Ostlund, vincitore di due Palme d’Oro con ‘The Square’ e ‘Triangle of Sadness’, è il secondo svedese a presiedere la giuria a 50 anni da Ingrid Bergman.”Sono felice, orgoglioso ed emozionato per avere l’onore di presiedere la giuria del Festival quest’anno. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica è nel suo periodo più importante di sempre. Il cinema ha un aspetto unico. Ci fa riflettere in modo diverso rispetto alla dopamina che ci arriva dallo scrollare davanti ai singoli schermi”, ha dichiarato Ostlund.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata