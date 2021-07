Le sorelle Williams

Nelle sale italiane a inizio 2022, il film racconta la storia del padre delle due campionesse del tennis

La storia di due campionesse del tennis, ma anche quella di un padre–allenatore. È quella delle sorelle Venus e Serena Williams, che arriva sul grande schermo con il film “King Richard” (titolo italiano “Una famiglia vincente – King Richard”). Il protagonista è Will Smith che interpreta proprio il padre delle sorelle Williams.

L’uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista il il 13 gennaio 2022, a novembre 2021 negli Stati Uniti, e nel frattempo è stato rilasciato il trailer di “King Richard”. La stessa Serena Williams lo ha condiviso sui suoi profili social, scrivendo: “Dovrebbe andare bene”, in merito al film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Williams (@serenawilliams)

La storia di Richard, il padre delle sorelle Williams interpretato da Will Smith

La trama è ispirata alla storia vera di Richard Williams, interpretato appunto da Will Smith, che vive con la sua famiglia in una contea di Los Angeles, e ha un chiodo fisso: trasformare le figlie in due campionesse del tennis. Lo fa con determinazione, affetto, a volte oltrepassando i limiti.

A firmare la sceneggiatura di “King Richard” c’è Zach Baylin, mentre a dirigerlo c’è Reinaldo Marcus Green, regista al suo terzo lungometraggio dopo “Monsters and Men” e “Good Joe Bell”.

Nel cast, accanto a Will Smith, c’è Saniyya Sidney nei panni di Venus Williams e Demi Singleton nel ruolo di Serena. E ancora nella pellicola ci sono Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn, Jon Bernthal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata