La visita in una clinica di Roma si è resa necessaria esclusivamente per "un problema al ginocchio" e "per dei controlli di routine"

Preoccupazione sui social per la salute di Pippo Baudo dopo che ieri in serata si era diffusa la notizia che lo storico conduttore tv fosse ricoverato in gravi condizioni per un problema cardiaco alla clinica Paideia di Roma. L’entourage di Baudo rassicura che “sta bene” e secondo quanto apprende LaPresse la visita nella clinica si è resa necessaria esclusivamente per “un problema al ginocchio” e “per dei controlli di routine”. È proprio alla Paideia infatti che Baudo si sottopone ad alcuni “screening annuali”, rassicurano le stesse fonti.

