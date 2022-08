Numerosi i personaggi famosi "passati a miglior vita" e poi risorti nel giro di un tweet: Claudio Amendola, Checco Zalone, Gerry Scotti, Luca Laurenti e Max Giusti sono solo alcuni delle "vittime"

Scherzi di pessimo gusto o vere e proprie fake news. Il tam-tam sulla morte di Rosa Russo Iervolino, di cui è stata annunciata e poi smentita la scomparsa in pochi minuti, è solo l’ultimo caso che riguarda personalità di spicco nel nostro paese.

Ne sa qualcosa Pippo Baudo. Lo storico presentatore tv fu dato per deceduto nel dicembre 2020, prima che la smentita arrivasse dallo stesso Baudo. “Faccio le corna, devo campare fino a 130 anni”, furono le sue parole. Una reazione scherzosa, molto diversa da quella di Roby Facchinetti. Il leader dei Pooh a metà giugno 2022 fu oggetto di un grande battage mediatico sulla sua scomparsa. “Ho passato ore a rispondere a telefonate e messaggi. La mia salute è buonissima. Al buontempone che ha voluto “scherzare” sulla mia vita, invece, mi limito a dire fermamente quanto segue. Che si vergogni”.

Vittima del cattivo gusto e delle voci incontrollate, amplificate dalla cassa di rsonanza dei social, è stato anche Adriano Celentano. Il celebre “Molleggiato” più volte è stato oggetto di voci sulla sua prematura scomparsa, come avvenuto ad un altro famoso cantante, il napoletano Gigi d’Alessio.

Anche noti attori sono stati annunciati dedecuti prima dalla smentita. Si va da Alvaro Vitali, che nel 2017 rispose alle malelingue che ne annunciavano la scomparsa “io non muoio, se ne facciano una ragione”, a Claudio Amendola, la cui prematura morte e la successiva smentita valse ai suoi fan una spiacevole altalena di emozioni. Vittime di fake news sulla loro morte sono stati anche Checco Zalone, Gerry Scotti, Luca Laurenti.

A volte il tam-tam nasce anche da titoli spiacevoli pubblicati su portali scandalistici, come capitato a Max Giusti. “Non ce l’ha fatta”, “non lo vedremo più”, in relazione alla cancellazione di un programma condotto dall’attore romano e non andato secondo le aspettative, portarono immediatamente alla speculazione mediatica sulle sue condizioni di salute.

Insomma, tra allarmi ingiustificati, sottintesi particolarmente crudeli al fine di attirare lettori e veri propri errori di comunicazione, le fake news sulla scomparsa dei vip sembrano purtroppo non essere destinate, loro sì, a sparire presto.

