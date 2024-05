Il conduttore: "Un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni Rai"

Come annunciato al Tg1, e anticipato da tempo da LaPresse, sarà Carlo Conti il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea”, scrive l’ufficio stampa Rai in una nota in merito alla decisione di affidare l’evento a Conti.

Conti sarà al timone del Festival, il più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo, per i prossimi due anni, aggiunge la Rai nella sua nota. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità.

Conti: “Un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni Rai”

“Per i prossimi due anni sarò il direttore artistico, peraltro è anche anche un bel modo di festeggiare miei primi 40 anni di Rai, il primo contratto risale a giugno 1985″, ha detto Carlo Conti in collegamento al Tg1. “I Conti tornano”, ha scherzato. “Torno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus”.

Conti: “Convinto a tornare dall’affetto di tutti”

“Devo ringraziare per il grande affetto” che in Rai “mi hanno dimostrato tutti, dall’amministratore delegato al direttore generale sino alla signora delle pulizie, i cameraman e i tecnici. Ho sentito un affetto che mi ha fatto” decidere di tornare, ha aggiunto Conti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata