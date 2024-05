Dalla radio alla tv: la carriera del popolare conduttore televisivo

Dj, conduttore radiofonico e televisivo. Classe 1961 Carlo Conti , che sarà di nuovo alla guida del Festival di Sanremo, nasce a Firenze il 13 marzo. A 18 mesi rimane orfano del padre a causa di un tumore ai polmoni. Si diploma in ragioneria con 60/60 e ottiene un posto fisso come bancario. Ben presto capisce che la sua strada è un’altra.

Conti, gli esordi in radio e l’amicizia con Panariello e Pieraccioni

Nel 1986 si licenzia per inseguire la sua passione: la radio. Già nel 1977 aveva fondato insieme con alcuni amici Radio Firenze Nova. Dalle emittenti radiofoniche private fiorentine fino all’esordio come conduttore radiofonico nel programma Estate 2000. Nei primi anni ’80 conosce Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni cn i quali nascerà una profonda amicizia.

In Rai dagli anni ’80

Con “Ciak per un artista domani” nel 1982 inizia la sua carriera televisiva, nel 1985 esordisce in Rai con la conduzione di Hit Parade, un programma musicale che nel periodo estivo sostituiva il celebre Discoring. Negli anni ’90 conduce tanti programmi in onde su Rai1 due edizioni della trasmissione per ragazzi Big!, grazie alle quali vince due Telegatti e un Premio Regia Televisiva. Poi gli speciali de Lo Zecchino d’oro L’Attesa e La festa della mamma e nell’estate del 1993 affianca Ettore Andenna e Maria Teresa Ruta nella conduzione di Giochi senza frontiere sempre su Rai 1. Al suo attivo anche varie edizioni del concorso di bellezza Miss Italia nel mondo.

Dal 2012 è il conduttore del popolare “Tale e Quale Show”. Insomma, inizia così una brillante carriera televisiva che dopo “Domenica In” e “i Raccomandati” punta dritto al Festival di Sanremo che conduce nel 2015, 2016, 2017. Una esperienza che si prepara a rivivere: Carlo Conti, infatti, sarà il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana nel 2025 e nel 2026.

