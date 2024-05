Il film del regista italiano è in concorso per la Palma d'Oro

Paolo Sorrentino sul red carpet di Cannes per la prima di “Parthenope“, il lungometraggio è in concorso per la Palma d’Oro. Il regista napoletano ha sfilato sul red carpet martedì sera accompagnato dalla protagonista Stefania Sandrelli e dalla giovane attrice Celeste Dalla Porta.

Il nuovo film del premio Oscar parla di una donna di nome Parthenope “che porta il nome della sua città ma non è né sirena né mito”, racconta Sorrentino. Con lui sulla Croisette anche le co-protagoniste Luisa Ranieri e Isabella Ferrari.

