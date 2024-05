Ad aprire la rassegna 'Le deuxième act', commedia francese con Lea Seydoux

La 77esima edizione del Festival di Cannes si è aperta con la consegna della Palma d’Oro onoraria per Meryl Streep e l’inaugurazione della giuria presieduta da Greta Gerwig. Le star hanno iniziato a calcare il red carpet. Ad aprire la rassegna ‘Le deuxième act’, commedia francese con Lea Seydoux. La prima lunga standing ovation del Festival è andata a Streep. Dopo che Juliette Binoche l’ha presentata alla cerimonia di apertura, la 74enne attrice ha scosso la testa, si è aperta un ventaglio e ha iniziato a ballare, mentre la folla esultava fragorosamente. “Grazie che non vi siete stufati di me”, ha commentato Streep. “Mia madre, che di solito aveva ragione su tutto, mi disse: ‘Meryl, tesoro mio, vedrai. Va tutto così veloce. Così veloce”. L’accoglienza è stata altrettanto entusiastica per Gerwig, la prima regista americana a ricoprire il ruolo di presidente della giuria di Cannes.

