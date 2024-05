Dopo 230 puntate si conclude lo show di 'VivaRai2!'

Dopo 230 puntate Fiorello conclude il suo show di ‘VivaRai2!‘ con in anteprima spettacolo live per il numeroso pubblico accorso al glass del Foro Italico, a Roma. Passerella anche per Amadeus che è arrivato in auto d’epoca e per Jovanotti che con tanto di stampella si è esibito con Fiorello cantando ‘Azzurro’ di Adriano Celentano. Tra il pubblico uno striscione spiritoso: “Adesso basta vogliamo dormire, firmato via Asiago”.

