Il livello ufficiale di minaccia terroristica rimane alto, Malmö blindata

La 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest ha preso il via a Malmö, in Svezia, grande attesa per il debutto di Angelina Mango, giovedì 9 maggio. Artisti provenienti da Paesi di tutta Europa e oltre sono già saliti sul palco ieri (7 maggio) nella prima delle due semifinali, mentre la seconda è in programma domani. Tra le esibizione più apprezzate quelle della cantante croata Baby Lasagna, il cui contagioso pezzo electro ‘Rim Tim Tagi Dim’ è l’attuale favorito per la vittoria finale. Acclamato anche il duo ucraino Alyona Alyona e Jerry Heil, che hanno sventolato la bandiera del loro Paese cantando il brano ‘Teresa & Maria’. Eliminate, invece, Islanda, Azerbaigian, Polonia, Moldavia e Australia.

Eurovision, Angelina Mango si prepara al debutto

Tra gli artisti favoriti dai bookmaker, c’è anche la nostra Angelina Mango, che è ancora in attesa di esibirsi sul palco della città svedese. La vincitrice di Sanremo 2024 debutterà nella seconda semifinale, per poi ripetersi nella finalissima, in onda domenica 11 maggio.

Eurovision, misure di sicurezza rigorose

Malmö è blindata ed è previsto un afflusso di circa 100.000 fan, insieme a decine di migliaia di attivisti filo-palestinesi pronti a manifestare contro la guerra tra Israele e Hamas. La polizia di tutta la Svezia è stata arruolata per la settimana dell’Eurovision e sono arrivati rinforzi dalle vicine Danimarca e Norvegia. Il livello ufficiale di minaccia terroristica in Svezia rimane “alto”, dopo che lo scorso anno i roghi del Corano hanno scatenato manifestazioni di protesta in tutti i paesi musulmani e minacce da parte di gruppi militanti. Il motto dell’Eurovision è “Uniti per la musica”, ma le spaccature nazionali e le divisioni politiche spesso offuscano la gara, nonostante gli sforzi degli organizzatori per tenere fuori la politica. Bandiere e cartelli sono vietati, a eccezione delle bandiere nazionali dei partecipanti e della bandiera arcobaleno del Pride. Le bandiere palestinesi non potranno entrare all’interno della sede della gara, la Malmö Arena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata