'La Stampa' aveva scritto oggi di un compenso di 70mila euro per l'artista

“In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato, quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa”. Così una nota firmata dall’Ufficio stampa Fremantle Italia. Nell’articolo la cifra pubblicata per la presenza di Fedez è di 70mila euro per l’ospitata nel programma ‘Belve’.

