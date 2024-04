Andrea Delogu

Tra le novità nei palinsesti estivi il ritorno di Noos con Alberto Angela e Newsroom su Rai3 con Monica Maggioni

Il programma musicale ‘Tim Summer Hits’ con Nek e Andrea Delogu che da Rai2 passa su Rai1 in prima serata dal 3 luglio per 4 puntate; Alberto Angela che per due mesi da giugno ad agosto torna con il suo ‘Noos’ su Rai1 e Monica Maggioni in prima serata su Rai3 dal 24 luglio con un nuovo programma di attualità e inchieste dal titolo ‘Newsroom’ sono tra le novità più significative dei palinsesti estivi della Rai già approvati.

Il 7 giugno ci sarà serata speciale dall’Arena di Verona dedicata alla musica classica su Rai1. Rai2 invece sarà caratterizzata dallo sport, soprattutto dalle Olimpiadi (dal 26 luglio all’11 agosto) e da nuove serie tv a cominciare da ‘Miss Fisher’. Dall’8 luglio torna ‘Kilimangiaro’ su Rai3 con nuove puntate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata