Tante conferme e alcune novità nella programmazione diurna

Il ritorno di Caterina Balivo con ‘La Volta buona’ nel pomeriggio di Rai1 (dall’11 settembre), Elisa Isoardi (con Monica Caradonna) a ‘Linea Verde Life’ (dal 16 settembre), Pino Insegno a ‘L’Eredità’ dal 1° gennaio sono le novità del DayTime Rai. Confermati ‘Reazione a catena’ con Marco Liorni (fino al 31 dicembre), ‘Storie Italiane’ con Eleonora Daniele (dall’11 settembre), ‘Unomattina’ con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, ‘È sempre Mezzogiorno’ con Antonella Clerici, ‘La Vita in diretta’ con Alberto Matano, ‘Italia sì’ con Marco Liorni al sabato, ‘Linea Verde Bike’ per sei puntate con Federico Quaranta e Giulia Capocchi, ‘Linea verde Start’ con Federico Quaranta (da novembre) e ‘Linea Verde Tipico’, ‘Linea Blu Discovery’ con Fabio Gallo e Giulia Capocchi, ‘Sentieri’ con Lino Zani e Margherita Granbassi, ‘Linea Bianca’ con Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi, ‘Linea Blu speciale Vespucci’. La domenicale ‘Linea Verde’ scatta dal 17 settembre con Giuseppe Calabrese e Livio Beshir. Alle 14 c’è Mara Venier con ‘Domenica In’. A seguire ‘Da Noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini. Nel weekend ‘Unomattina in famiglia’ con Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

RAIDUE – Dal lunedì al venerdì ‘I Fatti Vostri’ con Tiberio Timperi e Anna Falchi. ‘Bellamà’ con Pierluigi Diaco dall’11 settembre (il 9 c’è ‘Ri-aspettando Bellamà’ e da ottobre ‘E viva il video box’), Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, Radio2 Happy Family con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia. Al sabato ‘Mi presento ai tuoi’ con Lorena Bianchetti e ‘Top’ con Greta Mauro, ‘Cook 40’ con Flavio Montrucchio, ‘Pizza Doc’ con Tinto e Carolina Rey, ‘Saranno Cuochi’ ‘Dreams Road’. Alla domenica ‘Citofonare Rai2’ con Simona Ventura e Paola Perego, ‘Origini’ con Francesco gasparri e Valentina Caruso, ‘Paesi che vai, luoghi, detti, comuni’ con Livio Leonardi.

RAITRE – Dal lunedì al venerdì ‘Per un pugno di libri’ con Maurizio De Giovanni (dal 18 dicembre dal lunedì al venerdì alle 15.15), ‘Il Palio d’Italia’ con Angela Rafanelli, ‘Ribelli’ con Federica De Denaro, ‘La Zampata’, ‘Tv Talk’ con Massimo Bernardini, ‘Il provinciale’ con Federico Quaranta.

