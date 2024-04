L'accusa è omicidio colposo. Nel 2021 uccise accidentalmente la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins

L’armiera del film ‘Rust’, Hannah Gutierrez-Reed, è stata condannata a 18 mesi di carcere per omicidio colposo. Gutierrez-Reed era responsabile del caricamento della pistola usata dall’attore e produttore della pellicola, Alec Baldwin, che durante la prova di una scena sul set della pellicola, nel 2021, uccise accidentalmente la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins.

La condanna a 18 mesi per omicidio colposo involontario decisa dalla giudice Mary Marlowe Sommer è il massimo della pena chiesta per la 26enne Gutierrez-Reed. Nel corso del processo, l’accusa ha sostenuto che l’armiera era stata ripetutamente negligente nella gestione delle armi e delle munizioni utilizzate sul set, provocando direttamente la tragedia avvenuta il 21 ottobre del 2021. Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole dello stesso reato. Il suo processo è fissato per luglio, sebbene sia all’esame del giudice una mozione dei legali dell’attore per archiviare il caso.

