Lo ha deciso un gran giurì del New Mexico. L'accusa dopo una nuova analisi sulla pistola che ha colpito a morte Halyna Hutchins

Un gran giurì in New Mexico ha rinviato a giudizio l’attore Alec Baldwin in relazione all’uccisione nel 2021 della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film western ‘Rust’. I pubblici ministeri avevano portato il caso davanti al gran giurì di Santa Fe questa settimana, mesi dopo aver ricevuto una nuova analisi della pistola utilizzata. Baldwin, protagonista e co-produttore di ‘Rust’, stava puntando una pistola contro la donna durante una prova sul set nell’ottobre 2021, quando l’arma ha sparato, uccidendola e ferendo il regista Joel Souza. Baldwin ha dichiarato ripetutamente di avere tirato indietro il cane ma di non aver premuto il grilletto, al momento dello sparo.

La procura cambia idea

I pubblici ministeri avevano respinto l’accusa di omicidio colposo contro Baldwin in aprile: secondo i dati allora a disposizione, la pistola avrebbe potuto essere stata modificata prima dello sparo e quindi la morte di Hutchins sarebbe stata dovuta a un malfunzionamento. Successivamente, però, hanno cambiato idea dopo aver ricevuto i risultati di una nuova analisi sulla pistola, e quindi hanno iniziato a valutare se presentare nuovamente un’accusa contro Baldwin.

Cosa dice la nuova analisi

Secondo la nuova analisi, effettuata da esperti balistici dopo aver rimontato l’arma utilizzando pezzi di ricambio, le caratteristiche della pistola e i segni lasciati sulle cartucce dimostrerebbero che, per esserci stato uno sparo, il grilletto doveva essere stato tirato o premuto. Secondo Lucien Haag del Forensic Science Services in Arizona, sebbene Baldwin abbia ripetutamente negato di aver premuto il grilletto, “dati i test, i risultati e le osservazioni qui riportati, il grilletto doveva essere tirato o premuto sufficientemente per rilasciare il cane completamente armato o retratto”. Intanto, la supervisore delle armi sul set del film, Hannah Gutierrez-Reed, si è dichiarata non colpevole di omicidio colposo e manomissione delle prove nel caso. Il suo processo dovrebbe iniziare a febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata