L'imprenditrice e influencer tornata da New York ha postato una foto della casa, dove non c'è il rapper

Chiara Ferragni è appena tornata da New York e rientrata tra le mura domestiche ha subito lanciato un nuovo messaggio in merito alla sua storia in crisi con il rapper Fedez. La influencer ha pubblicato su Instagram una sua foto e sotto ai commenti una sua follower si è lasciata andare in una “Stupenda ma Fede… il tuo valore aggiunto”. Una frase che ha colpito Ferragni, che ha subito risposto: “Purtroppo non è una scelta mia“.

