L'artista: "Non ho avuto nessun calo di pressione, ci siamo capiti?"

“Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti”. Così Gianluca Grignani in un video sul suo profilo Instagram, a precisazione della notizia secondo cui sarebbe stato ricoverato in ospedale a Piacenza per un calo di pressione avvenuto la notte scorsa mentre si trovava in un locale. “Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti? E poi sentite, che palle. La prossima volta diranno che cammino sulle acque”, ha aggiunto il cantante.

