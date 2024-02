In alcune stories su IG l'influencer ha espresso apprezzamento per la vicinanza dei propri fan

Chiara Ferragni torna a farsi sentire sui social per ringraziare i propri follower dopo quelle che lei stessa definisce “giornate toste“. L’influencer, prima travolta dalla bufera partita dal caso Balocco e poi dalla crisi col marito Fedez, in alcune stories esprime apprezzamento per la vicinanza dei propri fan che continua a sentire.

