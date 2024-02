L'intervista del Corriere della Sera all'imprenditrice e influencer

“La priorità è proteggere la famiglia e i figli“. Così l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni sul rapporto con il marito Fedez, in una intervista al Corriere della Sera. “Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”, aggiunge.

Il colloquio risale a martedì 20 febbraio, prima dell’uscita di casa del rapper per una presunta separazione. “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato“, ha detto Ferragni. “Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata