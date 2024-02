E' stata ritrovata all'interno dello stesso teatro Ariston

Risolto il giallo della sparizione della custodia del premio per la vittoria del 74esimo Festival di Sanremo, conquistato da Angelina Mango. E’ stata infatti ritrovata all’interno dello stesso teatro Ariston, come confermato dallo stesso proprietario Walter Vacchino, immortalato sui social con in mano la custodia. La cantante potentina, vincitrice con il brano ‘La noia’, nei giorni scorsi aveva lanciato un appello sui social per aiutarla a ritrovare la custodia smarrita poco dopo la proclamazione.

