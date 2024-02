Commozione e lacrime per la vincitrice dell'album dell'anno agli ultimi Grammy Awards

La pop star Taylor Swift non ha retto alla commozione e subito dopo il trionfo nel Superbowl di Kansas City all’Allegiant Stadium di Las Vegas , è scesa in campo e ha abbracciato e baciato il fidanzato Travis Kelce, che milita nel ruolo di tight end per i Chiefs. Qualche istante prima, aveva sorriso con gli occhi velati di lacrime mentre era accanto alla madre di Kelce mentre lui teneva in alto il trofeo, mentre pochi minuti prima, era stata soffocata dai compagni di suite delle celebrità, tra cui Blake Lively, Ice Spice e Lana Del Rey, quando i Chiefs hanno segnato il touchdown vincente ai tempi supplementari, impostato da un primo down chiave di Kelce.

È stata la seconda vittoria consecutiva al Super Bowl per i Chiefs, ma la prima da quando Swift e Kelce hanno iniziato a frequentarsi poco prima dell’inizio della stagione. Si completa così un periodo epico in un anno epico per Swift, che ha vinto l’album dell’anno una settimana fa per la quarta volta record ai Grammy, dove ha anche annunciato un nuovo album in uscita ad aprile prima di partire per Tokyo per una serie di concerti.

Ore prima, subito dopo aver volato dall’altra parte del mondo per assistere alla partita, Swift era entrata nello stadio circondata da amici e celebrità. Swift ha completato il suo viaggio dal Tokyo Dome alla partita, attraversando i controlli di sicurezza insieme a Lively, Ice Spice e sua madre, Andrea Swift. Successivamente è stata vista parlare con il fratello di Kelce, il centro dei Philadelphia Eagles Jason Kelce, e il commissario della NFL Roger Goodell in uno dei palchi privati che, secondo quanto riferito, costavano più di 1 milione di dollari.

Del Rey si è unita alla suite gremita di celebrità in tempo per assistere allo spettacolo dell’intervallo di Usher. Swift ha volato su un aereo privato attraverso nove fusi orari per arrivare circa due ore prima del calcio d’inizio. Il cambio di orario le ha permesso di atterrare a Los Angeles e di fare l’ultimo salto a Las Vegas. La 14 volte vincitrice del Grammy è entrata indossando un abito nero con una giacca rossa in spalla.

