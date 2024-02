Per il ministro degli Esteri "i messaggi devono essere sempre equidistanti"

“I messaggi devono essere sempre equidistanti. Nella prima giornata è mancato un messaggio a tutela degli ostaggi. Ieri pomeriggio poi c’è stato un intervento da parte di Mara Venier che ha letto una dichiarazione di Sergio e che ha riequilibrato la situazione. Il primo giorno sembrava una scelta soltanto a favore di una parte, la seconda è stata più equilibrata. È giusto dire basta con i morti civili palestinesi, ma nello stesso tempo è giusto dire che c’è un responsabile di tutto ciò che è accaduto e non possiamo non chiedere la liberazione degli ostaggi. Serve sempre grande equilibrio. Ci sono vittime innocenti tra la popolazione civile palestinese, e lo abbiamo detto fin dall’inizio a Israele che non si può fare una carneficina, che però non ha nulla a che vedere con l’olocausto, che è un’altra cosa. Hamas però deve liberare immediatamente gli ostaggi, che sono innocenti e non hanno nulla a che fare con questa guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Camera a margine di un evento di Forza Italia, commentando le parole di alcuni artisti in gara all’Ariston, in particolare le polemiche sorte per alcune frasi di Ghali.

