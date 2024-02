Amadeus è stato il protagonista della serata con oltre 78k contenuti online su di lui. Fiorello, co-conduttore, è stato menzionato dal pubblico online in oltre 66k contenuti

Nella quinta serata del Festival di Sanremo 2024 sono stati pubblicati 2.2 milioni di contenuti online con l’hashtag #Sanremo2024, in trending topic dal 5 febbraio. Fino alle 03:00 dell’11 febbraio, si registrano 2.5 milioni di volumi di conversazione, ovvero il 78% dei contenuti online dell’intera giornata. Angelina Mango con +434k follower (+354k follower su Instagram e +80k su TikTok) è l’artista che è cresciuta di più sui social da inizio festival. L’artista della quinta puntata del Festival di cui si è parlato di più è stato Ghali con oltre 337k conversazioni su di lui (1.3 milioni di contenuti dal 6 febbraio a oggi). A parlare di più in rete sono principalmente le donne (63%). La fascia d’età più attiva è 25-34 anni.

Oltre 311k utenti unici su X hanno usato l’hashtag #Sanremo2024 nella quinta serata. I momenti della quinta puntata con i maggiori picchi di conversazione sono stati: tra le 23:50 e le 23:55 dopo le esibizioni di Ghali e Annalisa; tra le 01:55 e le 02:00 con l’annuncio del sesto posto di Mahmood; tra le 02:30 e le 02:35 quando è stata annunciata la vittoria di Angelina Mango. Amadeus è stato il protagonista della serata con oltre 78k contenuti online su di lui. Fiorello, co-conduttore, è stato menzionato dal pubblico online in oltre 66k contenuti. L’ospite della quinta serata del Festival che ha generato più conversazioni è stato Tedua con oltre 13k risultati online.

Tra i top 5 artisti in gara per numero di mention su X durante la serata abbiamo: Ghali (330k mention), Mahmood (196k mention), Angelina Mango (148k mention), Annalisa (144k mention), Geolier (92k mention). I volumi totali di conversazione online sul Festival di Sanremo dalla 1ª puntata a oggi raggiungono oltre 12.5 milioni di risultati, con un picco legato alla 5ª serata in occasione dell’annuncio della vittoria di Angelina Mango.I volumi totali di conversazione online con l’hashtag #Sanremo2024 dalla 1ª puntata a oggi raggiungono oltre 10 milioni di risultati.

Tra gli artisti che sono cresciuti di più sui social da inizio e durante il Festival a oggi abbiamo anche: Geolier con +318k follower, (+281k follower su Instagram e +37k su TikTok), Ghali con +207k follower (+207k follower su Instagram), Clara con +190k follower (+140k follower su Instagram e +50k su TikTok), e Annalisa con +178k follower (+164k follower su Instagram e +14k su TikTok).Tra le curiosità che hanno suscitato più interesse online nel corso della quinta serata troviamo: lo sguardo perso nel vuoto di Gianluca de Il Volo durante la sua esibizione (23k contenuti), la vittoria al Festival di Sanremo di una donna dopo 10 anni (14.5k contenuti), la caduta di Angelina Mango (10k contenuti); l’entusiasmo degli utenti nel vedere Angelina Mango all’Eurovision (8.5k contenuti). Tra gli outfit più citati ci sono quello di Clara (4.7k contenuti), quello di Ghali (3.8k contenuti), quello di Gazelle (3.6k contenuti) e quello di Dargen D’Amico (3.4k contenuti).Con la sua Data Room, TIM analizza ogni giorno Big Data e conversazioni in Rete per raccontare il lato digital del Festival della Canzone Italiana.

